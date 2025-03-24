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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Şubat döneminde %18,6 yükseldi

Pazartesi, 24 Mart 2025 11:27:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 384,3 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %17,2 düşüşle 337,92 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %27,1 düşüşle 46,38 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk iki ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %18,6 artışla 11.617 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %10,4 artışla 9,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan BDT İth/ihr İstatistikleri 

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