Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Şubat döneminde %18,6 yükseldi

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 384,3 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %17,2 düşüşle 337,92 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %27,1 düşüşle 46,38 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk iki ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %18,6 artışla 11.617 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %10,4 artışla 9,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.