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Güney Kore’nin yeni araç kayıtları Ocak ayında %26,5 arttı

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:12:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Otomobil İhracatçıları ve Distribütörleri Birliğinin (KAIDA) yayımladığı verilere göre, bu yıl Ocak ayında Güney Kore’nin yeni araç kayıtları aylık %28,9 düşüş ve yıllık %26,5 artışla 22.321 adet oldu.


Etiketler: otomotiv  G. Kore  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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