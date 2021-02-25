Güney Kore’nin yeni araç kayıtları Ocak ayında %26,5 arttı

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:12:51 (GMT+3) | İstanbul



Güney Kore Otomobil İhracatçıları ve Distribütörleri Birliğinin (KAIDA) yayımladığı verilere göre, bu yıl Ocak ayında Güney Kore’nin yeni araç kayıtları aylık %28,9 düşüş ve yıllık %26,5 artışla 22.321 adet oldu.

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