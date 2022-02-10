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Güney Kore’nin yeni araç kayıtları Ocak ayında %22,2 düştü

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:58:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Otomobil İhracatçıları ve Distribütörleri Birliğinin (KAIDA) yayımladığı verilere göre, bu yıl Ocak ayında Güney Kore’nin yeni araç kayıtları aylık %27,3 ve yıllık %22,2 düşüşle 17.361 adet oldu.


Etiketler: G. Kore  otomotiv  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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