Güney Kore’nin yeni araç kayıtları Ocak ayında %22,2 düştü
Perşembe, 10 Şubat 2022 10:58:29 (GMT+3)
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İstanbul
Güney Kore Otomobil İhracatçıları ve Distribütörleri Birliğinin (KAIDA) yayımladığı verilere göre, bu yıl Ocak ayında Güney Kore’nin yeni araç kayıtları aylık %27,3 ve yıllık %22,2 düşüşle 17.361 adet oldu.
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