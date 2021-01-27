Güney Koreli çelik üreticileri hurda alımında kartel oluşturmaları nedeniyle para cezası aldı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 15:06:46 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Hyundai Steel, Dongkuk Steel, Korea Steel, Daehan Steel ve YC Steel dahil olmak üzere yedi şirketin, hurda alım fiyatını sabitlemek için bilgi paylaşımı yapmaları nedeniyle toplam 300,08 milyar KRW (271,46 milyon $) para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Komisyon, şirketlerin 2010-2018 döneminde standart hurda alım fiyatlarını değiştirerek piyasa rekabetini engellediğini tespit etti.

Hyundai Steel’in 90,95 milyar KRW (82,29 milyon $), Dongkuk Steel’in 49,92 milyar KRW (45,16 milyon $) ve Korea Steel’in 49,61 milyar KRW (44,89 milyon $) ödemesi bekleniyor.

Komisyon, sıfır tolerans ilkesiyle piyasada rekabeti kısıtlayan gizli anlaşmalara karşı sıkı önlemler almayı planlıyor.