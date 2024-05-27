Güney Avustralya küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşmasında önemli bir rol oynayabilir

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 14:08:39 (GMT+3) | İstanbul

Rotterdam Limanı ve Monash Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma, Güney Avustralya eyaletinin küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına öncülük etme bakımından avantajlı bir konumda olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, eyaletteki yeşil demir ve çelik üretiminde kullanılan manyetit cevheri rezervlerinin bolluğuna, yüksek miktarda yenilenebilir enerji üretimi yapıldığına ve hükümetin yeşil hidrojen, enerji ve maden kaynaklarına yönelik yatırımlarına dikkat çekti. Tüm bunların yanında elektrik ağı ve limanları sayesinde Güney Avustralya’nın küresel çelik üretiminin karbonsuzlaşmasında önemli bir oynayabileceği ifade edildi.

Ayrıca bu doğrultuda eyalet hükümetinin Güney Avustralya’da 10 yıl içerisinde hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurulma seçeneklerinin araştırılması için bu yılın Haziran ayında şirketlerden niyet mektubu toplamaya başlayacağı da öğrenildi.

Doğrudan indirgenmiş demirin karbon salımında %85’e varan düşüş sağlayabileceği belirtiliyor.