Guangxi Iron and Steel 2 No’lu yüksek fırını devreye aldı

Perşembe, 09 Aralık 2021 12:08:06 (GMT+3) | Şanghay

Guangxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd.’nin bağlı kuruluşu Guangxi Iron and Steel Co., Ltd., yıllık üretim kapasitesi 3 milyon mt seviyesinde yer alan 2 No’lu yüksek fırını, Kasım ayının sonunda devreye aldığını duyurdu.

Şirket, Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu’nun 2012 yılında verdiği onayla birlikte, aynı yıl içerisinde Fangchenggang tesisinin inşasına başlamıştı. Toplam 36 milyar RMB (5,7 milyar $) yatırım yapılması planlanan tesisin pik demir üretim kapasitesi 8,5 milyon mt ve ham çelik üretim kapasitesi ise 9,2 milyon mt seviyelerinde yer alacak. Ayrıca, soğuk sac, galvanizli sac, sıcak sac, yüksek mukavemetli inşaat demiri, alaşımlı çubuk ve vasıflı filmaşin üretimi de yapılacak. Söz konusu tesiste, 1 No’lu yüksek fırın, geçtiğimiz yılın Haziran ayında devreye alınmıştı.