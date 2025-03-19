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GTB Steel, Ermenistan’da yeni inşaat demiri tesisini devreye aldı

Çarşamba, 19 Mart 2025 11:03:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Ermenistan hükümeti, yerel çelik üreticisi GTB Steel’in 31 milyon $ yatırımla Ararat’ta inşa ettiği yeni inşaat demiri tesisini devreye aldığını duyurdu.

Üretim kapasitesi yıllık 112.800 mt seviyesinde yer alan tesiste elektrotermik ürünlerin üretimi için 25 tonluk iki indüksiyon fırını, sürekli haddeleme hattı ve inşaat demiri üretim hattı bulunduğu ifade edildi. Hammadde olarak hurda ve sünger demir kullanılan tesiste ayrıca 40.000 kVA’lık trafo merkezi ve 110 kV’lık havai iletim hattı kurulduğu da öğrenildi.

Tesis, çelik çubuk, boru, öğütücü bilye, sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi gerçekleştirecek.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Ermenistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

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