Grupo Soledad vasıflı çelik üreticisini satın aldı

İspanya merkezli çelik üreticisi Grupo Soledad, hisselerinin çoğunluğunu satın alarak Valencia merkezli vasıflı çelik üreticisi Aceros y Servicios’u bünyesine kattığını duyurdu. Demir yolu, alet ve makine gibi farklı sektörlere hizmet veren şirket Soledad’ın Elche iş grubu çatısı altında faaliyet gösterecek.

Soledad bu devralımla birlikte vasıflı çelik piyasasına giriş yapıp halihazırda kapsamlı kapasite artırma projeleri gerçekleştiren iştirakleri Caucho Industrial Verdú ve Tallants Navarro’nun üretim kapasitelerini yükseltecek.

Aceros y Servicios’un Soledad’a dahil olması sayesinde Gaucho Industrial Verdú’nun faaliyetlerinin demir yolu altyapısı ve inşaat sektörlerine yoğunlaşması ve şirketin vasıflı çelik üretimindeki uzmanlığının Tallans Navarro’nun geri dönüştürme makinesi geliştirme sürecinde fayda sağlaması bekleniyor.