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Grupo Simec ABD Borsası’na belge ibrazını erteledi

Salı, 25 Mayıs 2021 10:03:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yönelik belge ibrazını Covid-19 nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Şirket, 20-F Formunu ibraz etmediğine ve bu nedenle New York Menkul Kıymetler Borsası’nın standartlarına uygun olmadığına yönelik SEC tarafından bilgilendirildiğini belirtti.

Form 20-F, ABD’de menkul kıymetler ticareti yapan ABD’li ve Kanadalı olmayan şirketlerin ibraz etmesi gereken yıllık bir rapor. Belgeyi ibraz etmesi için Simec’e altı ay mühlet tanınmıştı.


Etiketler: Meksika  ekonomi  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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