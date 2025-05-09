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Giuseppe Pasini: İtalya çelik sektörü zorluklara rağmen ayakta ama Avrupa çözüm üretmeli

Cuma, 09 Mayıs 2025 12:07:32 (GMT+3)   |   Brescia

Milano'da gerçekleşen Made in Steel 2025’te, Feralpi Group ve Confindustria Lombardia Başkanı Giuseppe Pasini, çelik sektörü hakkında önemli noktalara parmak bastığı bir sunum gerçekleştirdi. Pasini, mevcut ekonomik gidişatı, Avrupa’nın sanayi politikasını ve sektördeki yeşil geçişi ele alarak AB’nin düzenleyici regülasyonlarına ve çelik sektörünün rekabet gücünü tehdit eden hamlelerine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sektör istikrar arayışında

Pasini sözlerine, piyasanın büyük bir belirsizlik döneminde olduğunu ifade ederek, “Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı sayesinde İtalya’da inşaat demiri tüketimi ayakta duruyor. Ancak konut sektöründeki yüksek faiz oranlarının net bir düşüşe işaret ettiğini görüyoruz,” dedi. Almanya'daki makroekonomik belirsizliğin idari yetersizlikler ve yapısal sorunlarla daha da kötüleştiğini belirten Paisini, “Yıllarca süren durgunluğun ardından ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyan bir ülke. Dile getirilen 1 trilyon €’luk fonun yarısı savunma için, kalanı altyapı ve dijitalleşme için kullanılacak. Bu, eğer iyi yönetilirse, çelik sektörü için büyük bir destek sağlayabilir,” şeklinde konuştu. Ayrıca Çin'den gelen baskının arttığını belirten Pasini, “Çin halihazırda pazarlarımıza güçlü bir şekilde girmiş durumda. Bu, ticaret akışının giderek bölgeselleştiği dikkate alındığında, ciddi bir tehdit oluşturuyor,” dedi. 

AB’nin iki önemli gündem maddesi: Yeşil çelik ve hurda

Konuşmasının önemli bir kısmında Pasini'nin Avrupa Çelik Eylem Planı'na yönelttiği ciddi eleştiriler dikkat çekti. Ticaret önlemlerinin yeterli olmadığını belirten Pasini, sorunlar dile getirilse de kayda değer çözümler sunulmadığını ifade ederek, “Temel sorunlardan biri hurdanın işlenmesi. Gerçekten yeşil çelik üretmek istiyorsak, hurdanın Avrupa'da kalması gerekiyor. Her yıl 18 milyon tonun ihraç edilmesinin ve bunun %60'ının Türkiye'ye gönderilmesinin bir anlamı yok. Zaten hurdayı taşıyan gemiler de çevre kirliliğine sebep oluyor ve bu da büyük bir çelişki yaratıyor,” dedi. İtalya'nın karbonsuz üretimde öncü konumda olduğunu vurgulayarak, “Avrupa'nın en sürdürülebilir çelik üretim sanayine sahibiz. Öyle ki üretimimizin %90'ı elektrik ark ocaklarında gerçekleşiyor. Alınan kararlarda nakliye ve finans lobilerinin etkisinin endüstriyel üreticilerden daha fazla olması kabul edilemez,” şeklinde konuştu. 

Pasini ayrıca, İtalya’daki yeşil çelik üreticilerinin Avrupa’daki en yüksek enerji fiyatlarını ödediğini ve bunun artık kabul edilemez olduğunu belirterek “Bugün artık Avrupa dışında diğer pazarlarda rekabetçi değiliz. Çünkü hammadde, hurda ve enerji maliyetlerimiz çok yüksek. Hedef pazarımız Avrupa olmaya devam etse de artan dış tehlikelere karşı kendimizi savunmamız gerekiyor,” dedi.


Etiketler: Almanya İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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