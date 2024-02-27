GFG Alliance Avustralya’da hidrojen ve doğal gaz tedarikinin yollarını arıyor

Salı, 27 Şubat 2024 11:25:04 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli GFG Alliance, yeşil demir-çelik dönüşümünü desteklemek amacıyla Whyalla’da inşası devam eden 250 megavatlık elektrolizörden hidrojen tedarik seçeneklerini araştırmak üzere Güney Avustralya eyaleti hükümeti ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Güney Avustralya eyaleti hükümeti, 593 milyon A$ (388,28 milyon $) yatırımla Whyalla’da yeşil hidrojen merkezi kuracak. Elektrolizör ve hidrojen depolama tesisleri içerecek söz konusu merkezin ticari faaliyetlerine 2026 yılında başlaması planlanıyor.

Öte yandan şirket, Whyalla tesisine potansiyel uzun vadeli doğal gaz tedariki için küresel enerji şirketi Santos ile güçlerini birleştirdi. Taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında karbon yakalama ve depolama fırsatları da araştırılacak.

GFG Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Attığımız bu adım Whyalla’da birinci kalite yeşil demir ve çelik üretim planlarımız açısından oldukça önemli. Bununla birlikte hidrojene geçiş için gerekli olan doğal gaz tedariki konusunda Santos ile çalışmaktan da memnuniyet duyuyorum. Ayrıca Santos’un çelik üretim faaliyetlerimizden kaynaklı karbon salımının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilecek karbon yakalama ve depolama hedeflerini destekliyoruz,” açıklamasını yaptı.