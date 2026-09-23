 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ganalı...

Ganalı B5Plus Danieli'den çubuk ve filmaşin haddehanesi sipariş etti

Çarşamba, 23 Eylül 2026 11:51:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Gana merkezli çelik üreticisi B5Plus Group, Batı Afrika'daki uzun mamul üretim kapasitesini genişletmek üzere Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde kurulacak yeni çubuk ve filmaşin haddehanesi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli'yi teknolojik ekipman tedarikçisi olarak seçti.

Yeni haddehane saatte 50 mt üretim kapasitesine sahip olacak ve inşaat demiri ile düz filmaşin dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 300.000 mt uzun mamul üretecek.

Yeni haddehanede inşaat demiri ve filmaşin üretilecek

Sipariş kapsamında Danieli, 8-32 mm çaplarında düz boy inşaat demiri ve 5,5-16 mm çaplarında düz filmaşin üretimine yönelik teknolojik ekipman tedarik edecek. Haddehanede tüm ürün gamında istikrarlı haddeleme koşullarını, tutarlı ürün kalitesini ve operasyonel verimliliği sağlamak üzere Danieli'nin kendi bünyesinde geliştirdiği entegre otomasyon sistemleri kullanılacak.

Tesis yerleşimi gelecekte sürekli döküm makinesine bağlantıya imkân sağlayacak

Danieli, tesis yerleşiminin B5Plus'ın sahayı geliştirmesiyle birlikte planlanan bir sürekli döküm makinesine gelecekte doğrudan bağlantı kurulmasına imkân verecek şekilde tasarlandığını ve böylece üretimde daha fazla entegrasyon sağlanacağını belirtti.

B5Plus'ın yeni çubuk ve filmaşin haddehanesinin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Gana Batı Afrika Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 4 - 130 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı mayıs ayında arttı

12 Tem | Çelik Haberler

Avrupa filmaşin piyasasında talep durgun

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye'nin iç ve dış piyasalara verdiği uzun mamul fiyatları yatay seyrederken, yerel satışlar yavaşladı

23 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Kuzey Afrikalı uzun mamul üreticileri güçlü yerel piyasaya odaklanırken, Mısır yerel ve ihracat fiyatlarını artırdı

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Ege Bölgesi'nde filmaşin fiyatları 21 Eylül'de de artış kaydetti

21 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de yerel uzun mamul fiyatları talebin tatil dönemi öncesinde iyileşmesiyle bir miktar yükseldi

21 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul piyasası durgun kalırken, Beltrame ithal fiyatlardaki yükselişi avantaja çeviriyor

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Su sıkıntısı Dexin Steel'in yarı mamul satışına ayırdığı tonajları etkilerken, yıl sonuna kadar sevkiyatlar durduruldu

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan uzun mamul piyasası iyileşen talep ve sınırlı kütük arzıyla güçlendi

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya uzun mamul piyasasında artan işletme maliyetleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis