Ganalı B5Plus Danieli'den çubuk ve filmaşin haddehanesi sipariş etti

Gana merkezli çelik üreticisi B5Plus Group, Batı Afrika'daki uzun mamul üretim kapasitesini genişletmek üzere Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde kurulacak yeni çubuk ve filmaşin haddehanesi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli'yi teknolojik ekipman tedarikçisi olarak seçti.

Yeni haddehane saatte 50 mt üretim kapasitesine sahip olacak ve inşaat demiri ile düz filmaşin dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 300.000 mt uzun mamul üretecek.

Yeni haddehanede inşaat demiri ve filmaşin üretilecek

Sipariş kapsamında Danieli, 8-32 mm çaplarında düz boy inşaat demiri ve 5,5-16 mm çaplarında düz filmaşin üretimine yönelik teknolojik ekipman tedarik edecek. Haddehanede tüm ürün gamında istikrarlı haddeleme koşullarını, tutarlı ürün kalitesini ve operasyonel verimliliği sağlamak üzere Danieli'nin kendi bünyesinde geliştirdiği entegre otomasyon sistemleri kullanılacak.

Tesis yerleşimi gelecekte sürekli döküm makinesine bağlantıya imkân sağlayacak

Danieli, tesis yerleşiminin B5Plus'ın sahayı geliştirmesiyle birlikte planlanan bir sürekli döküm makinesine gelecekte doğrudan bağlantı kurulmasına imkân verecek şekilde tasarlandığını ve böylece üretimde daha fazla entegrasyon sağlanacağını belirtti.

B5Plus'ın yeni çubuk ve filmaşin haddehanesinin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.