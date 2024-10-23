Kiernan Structural Steel kapasite artırım projesi için devlet desteği alacak

Galler hükümeti, İrlanda merkezli çelik üreticisi Kiernan Structural Steel’in Llandrindod Wells’te yapacağı kapasite artırım projesini desteklemeye yönelik 140.000 £’luk devlet finansmanına onay verdi. Şirket inşaat, altyapı ve imalat gibi pek çok sektör için yüksek kaliteli çelik ürünleri sunuyor.

Kiernan Structural Steel, büyümek ve artan talebi karşılamak amacıyla 1,4 milyon £ yatırım yaparak kapasitesini artıracak. Ayrıca Galler hükümetinin sağlayacağı destekle birlikte yeni istihdam yaratacak, maliyetlerini azaltacak, karbon salımını düşürecek ve şirket dışından aldığı hizmetleri kendi bünyesine taşıyacak.