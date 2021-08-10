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Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında %0,5 düştü

Salı, 10 Ağustos 2021 09:12:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Haziran ayında ülkenin imalat üretimi, Mayıs ayında kaydedilen aylık %0,6’lık düşüşten sonra, aylık bazda %0,9 artış gösterdi. Yılın Nisan-Haziran döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %1,4 düşüş ve geçen yılın aynı dönemine göre %24 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Mayıs ayında aylık %0,4 düştükten sonra, aylık %0,5 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Mayıs ayında aylık %8,2 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Haziran ayında aylık bazda %1,1 artış görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %2,9’luk artışın ardından %2 düştü. Nisan-Haziran döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,4 düşüş kaydedildi.


Etiketler: imalat  Fransa  Avrupa  |  benzer haberler »


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