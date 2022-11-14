Fortescue ve Gunung Raja Paksi karbondan arındırma için mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 15:51:04 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries’in (FFI), Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) ile FFI tarafından tedarik edilen yeşil hidrojenin GRP’nin çelik üretim tesislerini karbondan arındırmak için nasıl kullanılabileceğini araştırmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler GRP’nin çelik üretim sürecini dönüştürmek için alternatif bir yakıt kaynağı olarak yeşil hidrojeni kullanma fırsatlarını araştırmak için teknik fizibilite çalışması başlatmayı planlıyor. Taraflar ayrıca GRP’nin Bekasi’de bulunan tesisindeki mevcut çelik üretim sürecinin yenilenmesi konusunda da çalışmalar yapacak

Fortescue Future Industries tarafından Gunung Raja Paksi’ye tedarik edilen yeşil enerji hacmi teknik fizibilite çalışması sonucunda belirlenecek.