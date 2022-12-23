Fortescue Future Industries Azerbaycan’da yenilenebilir enerji projeleri geliştirecek

Cuma, 23 Aralık 2022 14:54:07 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, bağlı kuruluşu Fortescue Future Industries (FFI) ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı’nın ülkede potansiyel yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji projelerini incelemek ve geliştirmek için ortaklaşa çalışmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Taraflar ülkedeki yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yeşil hidrojen üretiminden 12 GW’lık enerji elde etmek amacıyla potansiyel projeler üzerinde çalışacaklar.

Fortescue Yönetim Kurulu başkanı Andrew Forrest, “Azerbaycan tarihsel olarak bir petrol ve doğal gaz ülkesi olmasına rağmen Avrupa ülkelerine yeşil enerji tedarik etmek için stratejik bir konuma sahip,” dedi.