Fitch Evraz için kredi derecelendirmesi yapmayacak

Salı, 05 Nisan 2022 13:35:48 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, AB’nin 15 Mart tarihinde Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında sekiz Rus şirketi için kredi derecelendirmesi yapmayı bıraktığını duyurdu.

Söz konusu şirketler arasında Rusya’nın başlıca çelik üreticilerinden Evraz Holding de yer alıyor. Buna göre, şirketin Novokuznetsk’te yer alan çelik, kömür ve madencilik varlıkları yaptırım listesine dahil edildi. AB, kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus tüzel kişiliklere ve kuruluşlar için kredi derecelendirmesi yapmasını yasaklamıştı. Fitch, tüm Rus şirketlerine ve bağlı kuruluşlarına verdiği hizmeti 15 Nisan tarihine kadar durdurmayı planlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirmesi bir şirketin borçlarını geri ödeme gücünü gösteriyor. Kredi notu ne kadar düşük olursa, faiz oranı o kadar yüksek ve alacaklıların borç senedi alma olasılığı o kadar düşük oluyor. Bu durum önemli yatırımcıların listeye dahil edilen şirketlerin tahvillerinden uzak duracağı anlamına geliyor. Londra Menkul Kıymetler Borsası 10 Mart tarihinde Evraz’ın işlem görmesini geçici bir süreliğine yasaklamıştı.