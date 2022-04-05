﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fitch Evraz için kredi derecelendirmesi yapmayacak

Salı, 05 Nisan 2022 13:35:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, AB’nin 15 Mart tarihinde Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında sekiz Rus şirketi için kredi derecelendirmesi yapmayı bıraktığını duyurdu.

Söz konusu şirketler arasında Rusya’nın başlıca çelik üreticilerinden Evraz Holding de yer alıyor. Buna göre, şirketin Novokuznetsk’te yer alan çelik, kömür ve madencilik varlıkları yaptırım listesine dahil edildi. AB, kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus tüzel kişiliklere ve kuruluşlar için kredi derecelendirmesi yapmasını yasaklamıştı. Fitch, tüm Rus şirketlerine ve bağlı kuruluşlarına verdiği hizmeti 15 Nisan tarihine kadar durdurmayı planlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirmesi bir şirketin borçlarını geri ödeme gücünü gösteriyor. Kredi notu ne kadar düşük olursa, faiz oranı o kadar yüksek ve alacaklıların borç senedi alma olasılığı o kadar düşük oluyor. Bu durum önemli yatırımcıların listeye dahil edilen şirketlerin tahvillerinden uzak duracağı anlamına geliyor. Londra Menkul Kıymetler Borsası 10 Mart tarihinde Evraz’ın işlem görmesini geçici bir süreliğine yasaklamıştı.


Etiketler: BDT çelik üretimi Evraz 

Benzer haberler

16 Şub

Evraz Bangladeş’te ilk nükleer santralin inşası için haddelenmiş çelik tedarik etti
01 Şub

Evraz’ın çelik üretimi ve satışları 2021’de ihracat vergileri nedeniyle düştü
04 Oca

Evraz NTMK ray ve profil tesisinin ekipmanlarını yenileyecek
31 Ağu

EVRAZ NTMK demir yolu tekerleği üretimine yatırım yapmaya devam ediyor
29 Tem

Evraz’ın ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü
07 Haz

EVRAZ, EVRAZ ZSMK’da yeni döküm ve haddeleme tesisi kuracak
30 Nis

Evraz’ın ham çelik ve pik demir üretimi birinci çeyrekte düştü
15 Nis

Evraz NTMK 1 No’lu sürekli döküm makinesini geliştirecek
09 Şub

Evraz NTMK’nın 1 No’lu sürekli döküm makinesinin kütük kapasitesi artırılacak
29 Oca

Evraz’ın ham çelik üretimi 2020’de pandemiye rağmen neredeyse yatay seyretti