Fitch Brezilyalı CSN’nin kredi notunu revize etti, görünümü olumlu oldu

Çarşamba, 01 Eylül 2021 09:25:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) uzun vadeli kredi notunu BB-’ den BB’ye yükselttiğini ve görünümünü olumlu olarak revize ettiğini duyurdu.

Şirketin uzun vadeli ülke içi kredi notu ise teminatsız yabancı tahvillerinin iyileştirilmesiyle birlikte AA-(bra)’dan AAA(bra)’ya çıkarıldı.

Fitch, söz konusu revizenin, CSN’nin “güçlü” demir cevheri faaliyetlerini ve Brezilya yassı mamul piyasasındaki güçlü konumunu yansıttığını ifade etti. Kuruluş, “CSN’nin, borç ödemesi, refinansman ve varlık satışları dahil olmak üzere sermaye yapısını önemli ölçüde güçlendirmeye yönelik süregelen çabalarının ardından puanı yükseldi,” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, şirketin, borcunu önümüzdeki 12-18 ay içerisinde daha da azaltacağı beklentisiyle görünümünün olumlu olarak revize edildiği eklendi.