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Finlandiyalı Konepeikko, Primetals’ın kesme makinesiyle hurda sahasının verimliliğini artıracak

Perşembe, 05 Aralık 2024 14:44:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli geri dönüşüm hizmetleri sağlayıcısı Konepeikko Oy, yerel çelik üreticisi Ovako’nun tesisinde yer alan hurda sahası için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’ten torç kesme makinesi sipariş etti.

Çevre dostu hurda kesme makinesinin kütük ve blum, balya halindeki çubuk ve çeşitli hurda kalitelerini kesebileceği ifade edildi. Çelik üretiminde hurda kullanımının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık 1 milyar mt seviyesine çıkmasının beklendiği göz önünde bulundurulduğunda, yatırım sayesinde Konepeikko’nun mevcut ve gelecekteki hurda talebini karşılayabilecek hale geleceği dile getirildi.

Öte yandan toz giderme sistemi bulunan ekipmanın toz salınımı çevre mevzuatlarında belirlenen sınırın çok altında tutacağı da vurgulandı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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