Ferrexpo yeni güneş enerjisi santrali inşa edecek

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:37:38 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İsviçre merkezli olan ve Ukrayna’da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, enerji ihtiyacını karşılamak için yeni güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor.

Halihazırda 5 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali daha işleten şirketin, üretim faaliyetlerine tahsis edeceği 10,8 MW’lik yeni bir santral üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Ferrexpo’nun elektrik arzının, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları sebebiyle belirli aralıklarda kesintiye uğradığı ve bu nedenle üretimine ara vermek zorunda kaldığı da bildirildi.