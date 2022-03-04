Evraz’ın satış geliri ve net kârı 2021’de artış gösterdi

Cuma, 04 Mart 2022 12:22:58 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Evraz’ın konsolide satış geliri bir önceki yıl kaydedilen 9,75 milyar $’a kıyasla %45,2 artarak 14,16 milyar $’a yükseldi. Söz konusu dönemde Evraz geçtiğimiz yıl kaydedilen 858 milyon $ net kâra kıyasla 3,11 milyar $ net kâr açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin konsolide AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 2,21 milyar $’a kıyasla 5,01 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, şirketin AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %22,7’den %35,4’e yükseldi.

2021 yılında şirketin sermaye harcamaları yüksek geliştirme giderleri sebebiyle yıllık %40 artışla 920 milyon $’a yükseldi.

Evraz’a göre 2021 yılında çelik sektörü çoğunlukla talepteki dalgalanmalarla yönlendirildi. Çelik üreticileri inşaat ve imalat sektörlerinden gelecek talebin güçleneceği beklentisiyle üretimi artırdı. 2021 yılında şirket kömür birimi Raspadskaya’nın elden çıkarılacağını bildirmişti, söz konusu elden çıkarmanın bu yıl Mart ayının sonuda tamamlanması bekleniyor.

Evraz Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin mevcut jeopolitik koşulları izlemeye devam ettiklerini ve birimlerini etkileyebilecek herhangi bir önemli gelişme hakkında müşterilerini bilgilendireceklerini belirtti.