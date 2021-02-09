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Evraz NTMK’nın 1 No’lu sürekli döküm makinesinin kütük kapasitesi artırılacak

Salı, 09 Şubat 2021 15:27:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, Evraz NTMK tesisindeki 1 No’lu sürekli döküm makinesinin kapasitesini artırmak amacıyla proje kapsamında gerekli ekipmanların tedarikini sağlaması için İtalya merkezli Danieli ile anlaştı. Tesiste demir yolu tekerleği, ray ve şerit üretiminde kullanılmak üzere çelik kütük üretiliyor. Toplamda yaklaşık 3 milyar RUB (40,7 milyon $) yatırım yapılacak projenin 2023’te tamamlanması bekleniyor.

Evraz Başkan Yardımcısı ve Ural bölgesi sorumlusu Denis Novozhenov, “Demir yolu tekerleği üretiminde kullanılan yuvarlak çelik kütük üretimini artırmamız bizim için oldukça önemli. Bu hamle, ortaklarımızla birlikte özel ekonomi bölgesi olan ‘Titanyum Vadisi’nde inşasına başladığımız yeni tekerlek tesisinin gereksinimlerini tamamen karşılamamızı sağlayacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Rusya  çelik üretimi  kütük  yarı ürünler  Evraz  BDT  |  benzer haberler »


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