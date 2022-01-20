EVRAZ Güney Afrika piyasasında kullanılacak rayların üretiminde yetkinlik kazandı

Perşembe, 20 Ocak 2022 15:15:27 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi EVRAZ, ZSMK tesisinde Güney Afrika’daki projelerde kullanılmak üzere iki yeni ray çeşidinin üretiminde gerekli yetkinliğe kavuştuğunu duyurdu.

Şirket, bundan böyle ЕN13674-1:2011+А1:2017 standardına uygun olarak ve Güney Afrika’nın başlıca demir yolu işletmecisi Transnet’in talepleri doğrultusunda 18-60 metre uzunluğunda ray üretebilecek. Yeni ürünlerin tedarikine bu yıl içerisinde başlanacak.

R350LHT kalite yüksek krom içerikli çelikten üretilecek ürünler tavlama kalitesini de etki edecek.

EVRAZ, kullandığı yeni teknoloji sayesinde ürünün ölçülerinde iyileştirmeler yapabildiğini aktardı.