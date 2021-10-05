Evraz çevre stratejisi kapsamında Ural birimine yatırım yapacak

Salı, 05 Ekim 2021 11:52:16 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, Ural biriminde uygulanacak çevre koruma önlemleri için 15 milyar RUB (206,56 milyon $) değerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Evraz, 2030 yılına kadar karbon salımını azaltmaya ve atıkları geri dönüştürmeye odaklanan bir çevre stratejisi benimsedi.

Şirket, Ural biriminde uygulanacak söz konusu önlemler için yılda 2 milyar RUB’dan fazla harcama ayırıyor. 2020 yılında bu miktar 2,3 milyar RUB seviyesinde yer almıştı. 6 No’lu yüksek fırının teknik olarak yeniden donatılmasının ardından 5 No’lu yüksek fırın kapatıldı, bu da karbon salımını yılda 235 ton azaltacak. Proje, ulusal “Ekoloji” projesinin “Temiz Hava” programı çerçevesinde uygulandı.

Öte yandan, şirketin bağlı kuruluşu Evraz NTMK da Ekoloji projesi çerçevesinde çevresel önlemlerin uygulanması için 3,4 milyar RUB yatırım yapacak.