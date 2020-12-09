EUROMETAL: AB’li distribütörlerin sevkiyatları Ekim ayında arttı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 15:23:13 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Çelik Distribütörleri Birliği EUROMETAL tarafından yayımlanan son rapora göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Avrupa yassı çelik servis merkezlerinin son kullanıcı sektörlere yaptığı çelik sevkiyatları yıllık %14 düştü. Ekim ayında şerit tesislerinin ürün sevkiyatları Eylül ayında kaydedilen yıllık %4,7 artışa göre %3,3 artış kaydetti.

Sevkiyat günleri açısından bakıldığında, AB çelik servis merkezlerinin 2019 yılı Ekim ayındaki 110 günlük stoka kıyasla 2020 yılı Ekim ayında 88 günlük stoku bulunuyordu.

Bu yılın ilk on ayında, birden fazla ürün bulunduran distribütörler tarafından yapılan satışlar portföylerinde bulunan neredeyse tüm ürünler için düştü. Söz konusu dönemde toplam sevkiyatlarda yıllık %11 düşüş kaydedildi. Sadece Ekim ayında ise, distribütörlerin tüm çelik ürün sevkiyatları yıllık bazda %2,3 düşüş gösterdi. Yalnızca sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler, galvanizli ve diğer kaplamalı yassı ürünlerin dahil olduğu şerit tesisi ürünleri artış gösterdi.

Sevkiyat günleri açısından bakıldığında, 2020 yılı Ekim ayında birden fazla ürün bulunduran distribütörlerin stokları 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 71 günlük stoka karşılık 66 günlük stok oldu.