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EuRIC hurda ihracat kısıtlamalarına karşı uyardı

Perşembe, 16 Ocak 2025 10:58:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) bölgeden hurda çıkışıyla mücadeleye yönelik acil önlem alınması talebi karşısında Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu EuRIC, hurda ihracatının bölgedeki geri dönüştürülmüş ürünlere yönelik cansız talebi dengeleyerek geri dönüşüm işletmelerini canlı tuttuğunu ifade etti ve hurda ihracatına herhangi bir kısıtlama getirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EUROFER ile European Aluminium, değer zincirlerinin karbondan arındırılması ve alüminyum ile çelik üretimine yönelik enerji gereksiniminde tasarruf sağlanması için Avrupa’da geri dönüştürülmesi gereken hurda tonajının, artan hurda ihracatı nedeniyle büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtmişti.

AB'nin hurda ihracatının kısıtlanmasının çevre, ekonomi ve bölgenin rekabet gücü açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden EuRIC, Avrupa çelik ve alüminyum sektörlerinin hurda ihracatını kısıtlama yönündeki çağrılarının, özellikle geri dönüştürülmüş hurda arzı söz konusu olduğunda tamamen haksız ve kabul edilemez olduğunu kaydetti. EuRIC, hurdanın hiçbir zaman AB’deki tesislerin faaliyetlerindeki azalmanın nedeni olmadığını ifade etti.

Konfederasyon, ticari sıkıntıların korumacı önlemlerle çözülemeyeceğini ve bu önlemlerin Avrupa geri dönüşüm sektörüne zarar vermemesi gerektiğini belirtti. EuRIC, AB yetkililerinden açık ticareti korumalarını, yalnızca yenilik yapmaya ve kaynak üretmeye teşvik eden önlemleri desteklemelerini talep etti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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