EURIC: AB’de geri dönüştürülmüş hurdaya yönelik talebi artırmak için teşvikler gerekiyor

Çarşamba, 22 Şubat 2023 14:11:45 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EURIC) tarafından yayımlanan makalede ana başlık “çeliği geri dönüşüm yoluyla karbonsuzlaştırmak için tabuları yıkma ve yeni bir yol haritası belirleme” oldu.

Avrupa geri dönüşüm endüstrisi şu anda çelik ürünleri geri dönüştürme konusunda dünyada bir numara ve son 20 yılda geri dönüştürülmüş hurda arzı AB’deki yerel talebi aştı. Bu nedenle EURIC, AB’de hurda arzında geçmişte veya şu anda herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

EURIC’e göre, AB’de “çelik geri dönüşümünün çevresel faydalarını dikkate almak, geri dönüştürülmüş hurda talebini desteklemek ve yüksek fırınla karbon içerikli çelik üretiminden elektrik ark ocağıyla çevre dostu üretime geçişi hızlandırmak” için teşvikler gerekli.

Ticari kısıtlamalar bölgede geri dönüştürülmüş hurda arzının azalmasına yol açacak ve Avrupa’daki döngüsel değer zincirlerinin stratejik bağımsızlığını daha da zayıflatacak.

Bu bağlamda, EURIC Avrupa çelik sektöründeki sürdürülebilir geçişi hızlandırmak için teşviklere öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Endüstriyel yatırımları en çevre dostu ve döngüsel verimliliği yüksek yöntemlere yönlendirerek, AB’nin iklimi ve genel mevzuatları arasında bir köprü oluşturmanın oldukça önemli olduğu belirtildi. Çelik üretiminde elektrik ark ocağına geçilmesi, yüksek fırınlarda karbon ayak izinin azaltılması ile döngüselliği iyileştirmek adına hurdanın toplam hammadde kullanımındaki payının %30'a kadar artırılması için yatırımların yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.