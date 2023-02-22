﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EURIC: AB’de geri dönüştürülmüş hurdaya yönelik talebi artırmak için teşvikler gerekiyor

Çarşamba, 22 Şubat 2023 14:11:45 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EURIC) tarafından yayımlanan makalede ana başlık “çeliği geri dönüşüm yoluyla karbonsuzlaştırmak için tabuları yıkma ve yeni bir yol haritası belirleme” oldu.

Avrupa geri dönüşüm endüstrisi şu anda çelik ürünleri geri dönüştürme konusunda dünyada bir numara ve son 20 yılda geri dönüştürülmüş hurda arzı AB’deki yerel talebi aştı. Bu nedenle EURIC, AB’de hurda arzında geçmişte veya şu anda herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti.

EURIC’e göre, AB’de “çelik geri dönüşümünün çevresel faydalarını dikkate almak, geri dönüştürülmüş hurda talebini desteklemek ve yüksek fırınla karbon içerikli çelik üretiminden elektrik ark ocağıyla çevre dostu üretime geçişi hızlandırmak” için teşvikler gerekli.

Ticari kısıtlamalar bölgede geri dönüştürülmüş hurda arzının azalmasına yol açacak ve Avrupa’daki döngüsel değer zincirlerinin stratejik bağımsızlığını daha da zayıflatacak.

Bu bağlamda, EURIC Avrupa çelik sektöründeki sürdürülebilir geçişi hızlandırmak için teşviklere öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Endüstriyel yatırımları en çevre dostu ve döngüsel verimliliği yüksek yöntemlere yönlendirerek, AB’nin iklimi ve genel mevzuatları arasında bir köprü oluşturmanın oldukça önemli olduğu belirtildi. Çelik üretiminde elektrik ark ocağına geçilmesi, yüksek fırınlarda karbon ayak izinin azaltılması ile döngüselliği iyileştirmek adına hurdanın toplam hammadde kullanımındaki payının %30'a kadar artırılması için yatırımların yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi. 


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hyundai Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini düşürerek şimdilik küresel trendin tersine hareket etti

22 Şub | Hurda ve Hammadde

Çinli hurda tedarikçileri fiyatlarını artırmakta zorlanıyor

22 Şub | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları nadir bağlantılarda hafifçe arttı

22 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları alımların canlanmasına bağlı yükseldi

22 Şub | Hurda ve Hammadde

Nucor ve Cleveland Cliffs sıcak rulo sac fiyatlarını en düşük 1.102$/mt’a çıkardı

22 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye ithal hurda piyasası birden çok bağlantı ile sert biçimde yükseldi

21 Şub | Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını 7,3$/mt artırdı

21 Şub | Hurda ve Hammadde

Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak ayında aylık %17,5 arttı

21 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de kabul görebilir ithal hurda fiyatları artmaya devam ediyor

20 Şub | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları arttı

20 Şub | Hurda ve Hammadde