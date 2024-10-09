El Marakby Steel: Mısırlı üreticiler düşük kâr marjlarından ve artan ithalattan şikayetçi

8 Ekim tarihinde Milano'da gerçekleşen SteelOrbis İtalya Forumu 2024’te Mısırlı çelik üreticisi El Marakby Steel adına konuşan Ramy Saleh, küresel ekonomi ve Mısır ekonomisine dair genel bir değerlendirme sundu. Saleh, Mısır’ın satın alma yöneticileri endeksinin 50 puanın altında olması ve yükselen enflasyon ile faiz oranları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini, ancak enflasyon ve faiz oranlarının yakın zamanda düşeceğini ifade etti. Bununla birlikte Mısır’da ithalat ihracatın iki katına çıktı. Öte yandan bu yıl içinde BAE’den Mısır’a güçlü bir destek geldi. Mısır’ın karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardan biri de Kızıldeniz üzerinden yapılan ticaretin önemli ölçüde azalmış olmadı. Mısır, Süveyş Kanalı krizi ve Orta Doğu’daki çatışma ortamı geliri ve turizmi etkilediği için çok ciddi mali zarar uğrayabilir.

Çelik sektörüne de değinen Saleh, Mısır’da kişi başına düşen tüketimin yetersiz olduğunu ve 2024 yılında Çin’in yaptığı ihracatın artış gösterdiğini ifade etti. Ham çelik ve doğrudan indirgenmiş demir üretiminin artış kaydetmesine rağmen Mısırlı üreticiler önceki yıllara kıyasla çok düşük kâr marjları ve 2021’den beri düşmeye devam eden faaliyet gelirleri ile baş etmek zorunda. Mısır’da kütük kapasite kullanım oranlarının artmasına rağmen özellikle de Rusya, Ukrayna ve Endonezya’da büyük tonajlarda kütük ithal ediliyor. Saleh bununla birlikte inşaat demiri ve sıcak rulo sac tüketiminin de 2023 yılında düşüş kaydettiğini ifade etti. Öte yandan 2024 yılının Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği’nin aralarında Mısır’ın da bulunduğu diğer ülkelerden ithal filmaşin ve sıcak rulo sac için %15 sınır getirmesiyle Mısır’a 2024’ün son çeyreğinde ayrılan kotalar sıcak rulo sac için 142.000 mt, filmaşin içinse 18.000 mt oldu. Bunun yanı sıra Ağustos ayında Avrupa Ticaret Komisyonu Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo sac için antidamping soruşturması başlatmıştı.

El Marakby Steel temsilcisi, Mısır çelik sektörü birçok zorlukla karşı karşıya olsa da yeşil çelik dönüşümünün ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Karbondan arındırma faaliyetlerinin üretim maliyetini artıracağını ve yeşil çelik için güçlü bir talep olduğunu vurgulayan Saleh, çelik sektörünü karbondan arındırmak için gereken yatırımın çok fazla olup daha fazla finansman sağlanması gerektiğini ifade etti. Dünya Bankası raporlarına göre ihtiyaç duyulan 186 milyar $’lık yatırımın sadece yaklaşık 16 milyar $’ını alan MENA bölgesi, küresel çapta karbonsuzlaşma yatırımlarının en az olduğu bölge. Ancak Saleh, çoğu üretici ya doğrudan indirgenmiş demir ya da hurda kullanarak elektrik ark ocaklı üretim yaptığı ve bu üretim şekli yüksek fırınlı üretime kıyasla daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğu için yeşil dönüşümün MENA bölgesi için bir fırsat olabileceğine işaret etti. Bölgede yenilenebilir enerji, hidrojen kullanım, karbon yakalama, kullanma ve depolama için imkanlar da bulunuyor.