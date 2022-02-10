Ege Çelik katma değerli ürün yelpazesini genişletmek için filmaşin tesisini yenileyecek

Perşembe, 10 Şubat 2022 15:43:56 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İzmir’de bulunan filmaşin tesisini yenilemek için sipariş aldığını açıkladı.

Yeni bir filmaşin tesisinin eklenmesi filmaşinin yüzey kalitesini ve boyutsal tolerans kapasitesini artırarak iç piyasada ve Avrupa pazarları için katma değerli ürün yelpazesini genişletecek. Termomekanik haddehane, genel ısıl işlem maliyetlerini düşürürken ürün çekilebilirliğini artıracak. Yeni filmaşin tesisinin 2023 yazında devreye alınması planlanıyor.

Yeni tesis saatte 134 tona veya termomekanik haddeleme ile saatte 120 tona varan hızlarda 5,5-26 mm çapında çubuk haddeleme kapasitesine sahip olacak. Ege Çelik otomotiv ve yüksek kaliteli ürünler talep eden diğer sektörler için düşük, orta ve yüksek karbonlu çeliklerin yanı sıra soğuk çekme ve kaynak teli kaliteleri üretecek.