Dünya Bankası Çin’in büyüme oranının 2025’te yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesine ilişkin altı aylık ekonomik görünüm raporunu yayımladı.

Raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin dünyanın geri kalanından daha hızlı büyümeye devam ettiği ancak büyüme oranının pandemi öncesindeki döneme kıyasla yavaşladığı ifade edildi. Bununla birlikte bölgenin bu yıl %4,8 büyümesinin ancak büyüme oranının önümüzdeki yıl %4,4’e gerilemesinin beklendiği dile getirildi.

Öte yandan banka, önümüzdeki yıl bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin’in büyüme oranının konut sektöründeki zayıflık, tüketici ve yatırımcı güveninin azalması ve küresel gerilimler sebebiyle bu yıl için tahmin edilen %4,8’e kıyasla %4,3’e düşmesini öngördüğünü vurguladı.

Bölgedeki diğer ekonomilere bakıldığında, yerel tüketimdeki artışın ve mal ihracatının toparlanmasının desteğiyle büyüme oranının bu yıl %4,7 ve önümüzdeki yıl %4,9 seviyelerinde yer alacağının tahmin edildiği belirtildi. Yalnızca Endonezya’nın 2024 ve 2025 yıllarında pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin veya bu seviyenin üzerinde büyüme göstermesinin beklendiği ancak Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam’ın büyüme oranının pandemi öncesindeki dönemin altında kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.