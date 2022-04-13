DTÖ küresel ticarete yönelik tahminlerini revize etti, savaş toparlanmayı riske atıyor

Çarşamba, 13 Nisan 2022 17:13:11 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana küresel ekonominin kötüye gitmesinden dolayı önümüzdeki iki yıl için küresel ticarete yönelik tahminlerini yeniden değerlendirdiğini belirtti. Savaş, pandemi nedeniyle halihazırda zarar görmüş olan küresel ticaretin toparlanmasını riske atıyor.

DTÖ küresel mal ticaret hacminin daha önce kaydedilen %4,7’lik tahminine kıyasla 2022 yılında %3 ve 2023 yılında %3,4 büyüme göstereceğini tahmin ediyor.

Örgüt, “Ukrayna’daki savaş beklenenden daha erken sona ererse bir miktar yukarı yönlü potansiyel var, ancak uzun süre devam ederse ciddi aşağı yönlü riskler ortaya çıkabilir,” dedi.

Savaş emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden oldu, ancak şu anda küresel ticareti etkileyen tek faktör bu değil. Çin’de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantinalar, tedarik zinciri baskılarının hafiflediği bir zamanda deniz ticaretini yeniden kesintiye uğratıyor. Bu da hammadde sıkıntısına ve enflasyonun yükselmesine yol açabilir.

DTÖ’nün açıklamasına göre dünya GSYİH’ının 2021 yılında %5,7 artmasının ardından 2022 yılında önceki tahmindeki %4,1’e kıyasla %2,8 artması bekleniyor.