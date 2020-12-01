﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

DTÖ, Japonya’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa uygulanan vergide Güney Kore aleyhine karar verdi

Salı, 01 Aralık 2020 16:53:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü, Güney Kore’nin, Japonya’dan yapılan paslanmaz çelik çubuk ithalatına yönelik antidamping vergisini uzatma kararına karşı çıktığını açıkladı ve vergi DTÖ kurallarına aykırı olduğundan, Güney Kore’nin iyileştirici önlemler almasını istedi.

Japonya çıkışlı paslanmaz çelik çubuk, 2004 yılının Temmuz ayından bu yana %15,39 oranında antidamping vergisine tabi tutuluyordu ve Güney Kore, 2017 yılının Haziran ayında üçüncü kez önlemleri uzatmaya karar verdi. 18 Haziran 2018 tarihinde Japonya, Hindistan, İspanya ve Japonya’dan ithal paslanmaz çelik çubuklara uygulanan antidamping vergilerinin dönem sonu incelemesinde Güney Kore’nin verdiği karara ilişkin müzakere talebinde bulundu. Japonya 13 Eylül 2018 tarihinde panel başvurusu yaptı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2020 yılının Kasım ayında, Güney Kore Ticaret Komisyonu, Japonya’dan ithal paslanmaz çelik çubuk ithalatında uygulanan %15,39 antidamping vergisinin süresini üç yıl daha uzatmaya karar vermişti.


Etiketler: Japonya  G. Kore  kota ve vergiler  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20  Kas

Tayland Vietnam ve Mısır’dan ithal sıcak saca antidamping vergisi soruşturması başlattı
13  Kas

G. Kore üç ülkeden ithal paslanmaz çelik çubuk ithalatına uygulanan vergiyi uzatmaya karar verdi
13  Kas

Vietnam Çin ve Güney Kore’den ithal kaplamalı çeliğe uygulanan vergi için inceleme başlattı
11  Kas

AB, Çin ve Endonezya’dan ithal paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik ürün soruşturmasını önlemsiz kapattı
09  Kas

JFE Steel yılın tamamında daha az zarar bekliyor