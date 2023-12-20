DTÖ, ABD ile çelik vergileri anlaşmazlığında Türkiye aleyhine karar verdi

Çarşamba, 20 Aralık 2023 11:19:16 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin 232. Madde tedbirlerine misilleme olarak 2018 yılı Haziran ayında getirdiği bazı ek vergilere ilişkin şikayeti karşısında Türkiye’nin haksız olduğu kararına vardı.

Trump yönetiminin 232. Madde kapsamında çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 vergi getirmesinin ardından Türkiye de fındıktan otomobil parçasına kadar geniş bir ürün yelpazesine ek ithalat vergisi getirmişti.

Panelde, Türkiye'nin DTÖ ile uyumlu olmayan tedbirlerini uygun hale getirmesi tavsiye edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi’nden gelen açıklamada DTÖ kararından memnun olunduğu ifade edilerek, "Türkiye'nin, ABD'nin 232. Madde gibi bir ulusal güvenlik tedbirine itiraz etmek için DTÖ sistemini kullanması DTÖ'ye zarar veriyor. DTÖ'nün, bir üye ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere karşı verdiği tepkiyi sorgulama yetkisi yoktur. Ulusal güvenlik konuları DTÖ anlaşmazlık çözme sisteminde ele alınamaz,” sözlerine yer verildi.