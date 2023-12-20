﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

DTÖ, ABD ile çelik vergileri anlaşmazlığında Türkiye aleyhine karar verdi

Çarşamba, 20 Aralık 2023 11:19:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin 232. Madde tedbirlerine misilleme olarak 2018 yılı Haziran ayında getirdiği bazı ek vergilere ilişkin şikayeti karşısında Türkiye’nin haksız olduğu kararına vardı.

Trump yönetiminin 232. Madde kapsamında çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 vergi getirmesinin ardından Türkiye de fındıktan otomobil parçasına kadar geniş bir ürün yelpazesine ek ithalat vergisi getirmişti.

Panelde, Türkiye'nin DTÖ ile uyumlu olmayan tedbirlerini uygun hale getirmesi tavsiye edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi’nden gelen açıklamada DTÖ kararından memnun olunduğu ifade edilerek, "Türkiye'nin, ABD'nin 232. Madde gibi bir ulusal güvenlik tedbirine itiraz etmek için DTÖ sistemini kullanması DTÖ'ye zarar veriyor. DTÖ'nün, bir üye ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere karşı verdiği tepkiyi sorgulama yetkisi yoktur. Ulusal güvenlik konuları DTÖ anlaşmazlık çözme sisteminde ele alınamaz,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: ABD Türkiye Avrupa Ticaret 232. Madde 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çelik vergilerini artıran ABD’ye karşı DTÖ’ye başvurdu

16 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ABD’nin çelik vergilerine karşı aldığı tedbirler yürürlüğe girdi

21 Haz | Çelik Haberler

ABD Türkiye’nin 232. Madde vergilerini görüşme talebini reddetti

24 Nis | Çelik Haberler

Namık Ekinci: %53 vergi gelirse Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı tamamen durur

20 Şub | Çelik Haberler

Türkiye çelik vergilerini artıran ABD’ye karşı DTÖ’ye başvurdu

16 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ABD’nin çelik vergilerine karşı aldığı tedbirler yürürlüğe girdi

21 Haz | Çelik Haberler

ABD Türkiye’nin 232. Madde vergilerini görüşme talebini reddetti

24 Nis | Çelik Haberler

Namık Ekinci: %53 vergi gelirse Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı tamamen durur

20 Şub | Çelik Haberler