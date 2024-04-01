Dexin Steel sıcak rulo sac piyasasına girdi, Körfez bölgesinde doğrudan indirgenmiş demir tesisi kuracak

Pazartesi, 01 Nisan 2024 15:03:51 (GMT+3) | İstanbul

Endonezyalı önde gelen çelik üreticisi Dexin Steel, yeni sıcak şerit haddehanesinin açılmasının ardından sıcak rulo sac piyasasına girdi. Şirket bununla birlikte Orta Doğu’da sıcak rulo sac üretimi için kullanılacak bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Dexin Steel’in 2022 yılının Ekim ayında çalışmalarına başladığı sıcak haddehanenin kapasitesinin ilk etapta 4,5 milyon mt olması bekleniyordu. Şirket bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde yıllık 2 milyon mt sıcak rulo sac üretimi yapacak ve dolayısıyla dış piyasalara ayırdığı slab tonajı düşecek. Şirketin dış piyasalara ayırdığı slab tonajı piyasanın durumuna göre 50.000 mt ila 200.000 mt arasında seyrediyor.

Dexin Steel an itibarıyla yıllık 7 milyon mt’luk üretim yapan üç yüksek fırınıyla yarı mamul satışlarına yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte şirketin 1 milyon mt’luk inşaat demiri ve 500.000 mt’luk filmaşin üretim hatları bulunuyor. Dexin’in sıcak rulo sac piyasasına girmesi hem Asya piyasasında hem de Vietnam çıkışlı sıcak rulo sacın son zamanlarda cazip bulunduğu Avrupa piyasasında rekabeti artıracak.

Öte yandan Dexin Steel Orta Doğu sıcak rulo sac üretimi amacıyla kullanılacak bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurma planları olduğunu açıkladı. Piyasa kaynaklarına göre proje her biri yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip iki fazdan oluşacak. Proje henüz tasarım aşamasında ve detaylar değişiklik gösterebilir ancak tesisin BAE’de kurulması bekleniyor. Proje, Çinli ortaklar ve Brezilyalı Vale ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Orta Doğu’da yerel sıcak rulo sac üretimi tonajı düşük olduğu için Dexin’in projesi özellikle de Çin’den ithal edilen tonajın bir kısmını karşılayacak. SteelOrbis’e konuşan yerel bir kaynak, “Körfez bölgesinin uzun mamul piyasasında arz fazlası olduğu için yeni yatırımlar yassı mamul segmentine yapılmalı. Ürün çeşitliliğine sahip entegre üreticiler en azından BAE için ithalat alanını değiştirecektir,” ifadelerini kullandı.