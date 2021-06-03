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Delong Group ve New Tianjin Steel Endonezya’da çelik ve kok üretim kapasitesini artırmak için güçlerini birleştirecek

Perşembe, 03 Haziran 2021 17:33:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hebei eyaletinde yer alan Delong Group ve New Tianjin Steel, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında, Endonezya’daki çelik üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla iki projede ortak çalışacak.

Delong Group, Tsingshan Group ve Risun Group’un bağlı kuruluşu New Tianjin Steel, gaz arıtma tesislerini desteklemek amacıyla, Dexin Iron and Steel’in geliştirme projesinin ilk aşaması olan Detian Kok Projesi’ni inşa etmek için bir anlaşma imzaladı. Yeni kok üretim tesisinin yıllık üretiminin 4,7 milyon mt olması bekleniyor.

Dexin Iron and Steel’in mevcut ham çelik üretim kapasitesi 3,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Genişletme projesinin ilk aşamasıyla birlikte kapasite yıllık 6 milyon mt’a çıkacak.

Delong Group’un Başkanı Ding Liguo, Delong Group and New Tianjin Steel’in Endonezya’da toplamda 20 milyon mt çelik üretimi kapasiteli ve 10 milyon mt kok üretim kapasiteli tesislerinde de ortak çalışacağını ifade etti.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Çin  hammaddeler  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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