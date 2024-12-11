DeAcero: Meksika’daki vergi sistemi hurda toplamayı zorlaştırıyor

Meksikalı çelik üreticisi DeAcero’nun sözcüsü Juan Antonio Reboulen, yerel basına verdiği bir röportajda Meksika’daki vergi sisteminin hurda toplama faaliyetlerini zorlaştırdığını ve elektrik ark ocaklı üretim yapan DeAcero gibi şirketler için tek çözümün hurda ithalatı olduğunu ifade etti.

“Elektrik ark ocaklarımızı durduramadığımız için California’dan hurda ithal etmek zorundayız. Kendi ülkemizde hurda toplamak varken ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Hurda toplamayı teşvik edecek bir vergi sistemi olmadığı için yeterli toplama yapılmıyor. Hurda toplayıcıları için vergi sistemini yönetmek çok zor,” şeklinde konuşan Reboulen, Meksika’nın hurda ithalatı yapmak zorunda kaldığını söyledi.

SteelOrbis’in elde ettiği verilere göre ülkenin yıllık 12,5 milyon mt hurda ithalatı yapması gerekiyor.