DCE vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontratlarından kesilen komisyon oranını revize ediyor

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yapılan açıklamada, vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontratlarından kesilen komisyon oranını 1 Mart tarihi itibarıyla revize edeceğini duyurdu. Buna göre, ana koklaşabilir taş kömür (jm2205) ve kok (j2205) kontratlarından kesilen komisyon oranı %0,00014’ten %0,0002’ye yükseltilecek.
Söz konusu düzenlemeyle birlikte vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok piyasalarındaki spekülatif işlemlerin azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.