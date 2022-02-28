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DCE vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontratlarından kesilen komisyon oranını revize ediyor

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:43:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yapılan açıklamada, vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontratlarından kesilen komisyon oranını 1 Mart tarihi itibarıyla revize edeceğini duyurdu. Buna göre, ana koklaşabilir taş kömür (jm2205) ve kok (j2205) kontratlarından kesilen komisyon oranı %0,00014’ten %0,0002’ye yükseltilecek.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok piyasalarındaki spekülatif işlemlerin azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  Çin  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »

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