﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Danieli, Tata Steel Long Products’a yeni vasıflı çubuk tesisi tedarik edecek

Cuma, 16 Aralık 2022 17:46:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hindistan merkezli Tata Steel Long Products Limited şirketi için Hindistan’daki ilk planlı sanayi şehri olan Jamshedpur’da vasıflı çubuk ve filmaşin tesisi kuracak. Yeni tesiste 150x150, 200x200 ve 240x200 mm ebatlı kare kütükten, 20-90 mm ebatlı yuvarlak çubuk ve 5,5 ila 25 mm ebatlı filmaşin üretilecek. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar Danieli’nin İtalya’nın Buttrio bölgesi ve Hindistan’ın Sri City şehrindeki atölyelerinde imal edilecek.

Tata Steel Long Products bu yatırımla birlikte ürün portföyünü genişletecek ve bu aynı zamanda Danieli'nin Tata Steel Group’tan aldığı ilk uzun mamul tesisi siparişi oldu.

Yeni tesis, Danieli’nin Hindistan’daki 24. haddeleme tesisi ve dünyadaki 145. vasıflı çubuk tesisi olacak. Şirket 1914 yılından bu yana toplam 573 adet haddeleme tesisi kurdu.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Tata Steel yakın zaman önce Danieli ile MIDA Hybrid QLP elektrik ark ocaklı tesis tedariki için anlaşma sağlamıştı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya uzun mamul piyasası yıl sonuna hazır

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da perakende uzun mamul fiyatları olumsuz beklentilere rağmen yükseldi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 50. Hafta

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %0,5 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayında %17,8 arttı

16 Ara | Çelik Haberler

Asya’da filmaşin fiyatları Çin’deki artışlar nedeniyle hızla yükseldi

15 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını açıkladı

14 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatını aşağı yönlü revize etti

14 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını açıkladı

14 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık başında %0,4 arttı

14 Ara | Çelik Haberler