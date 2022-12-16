Danieli, Tata Steel Long Products’a yeni vasıflı çubuk tesisi tedarik edecek

Cuma, 16 Aralık 2022 17:46:47 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hindistan merkezli Tata Steel Long Products Limited şirketi için Hindistan’daki ilk planlı sanayi şehri olan Jamshedpur’da vasıflı çubuk ve filmaşin tesisi kuracak. Yeni tesiste 150x150, 200x200 ve 240x200 mm ebatlı kare kütükten, 20-90 mm ebatlı yuvarlak çubuk ve 5,5 ila 25 mm ebatlı filmaşin üretilecek. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar Danieli’nin İtalya’nın Buttrio bölgesi ve Hindistan’ın Sri City şehrindeki atölyelerinde imal edilecek.

Tata Steel Long Products bu yatırımla birlikte ürün portföyünü genişletecek ve bu aynı zamanda Danieli'nin Tata Steel Group’tan aldığı ilk uzun mamul tesisi siparişi oldu.

Yeni tesis, Danieli’nin Hindistan’daki 24. haddeleme tesisi ve dünyadaki 145. vasıflı çubuk tesisi olacak. Şirket 1914 yılından bu yana toplam 573 adet haddeleme tesisi kurdu.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Tata Steel yakın zaman önce Danieli ile MIDA Hybrid QLP elektrik ark ocaklı tesis tedariki için anlaşma sağlamıştı.