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Danieli Iraklı Muhaj Baghdad için yeni haddehane kuracak

Pazartesi, 05 Şubat 2024 12:26:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis üreticisi Danieli, Iraklı Muhaj Baghdad ile yaptığı anlaşma kapsamında şirket için yıllık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip ve termo mekanik işlem görmüş inşaat demiri haddehanesi inşa edecek.

Al-Hilla sanayi bölgesinde kurulacak olan yeni tesiste Danieli’nin yüksek hızlı haddeleme teknolojisi kullanılarak 10-40 mm çapında yüksek kaliteli inşaat demiri üretilecek.

Gelecekte bir filmaşin hattı da kurulabilecek şekilde tasarlanan tesis, Muhaj Baghdad’ın Irak termo mekanik işlem görmüş çubuk piyasasında önemli bir rol oynamasını ve kârını artırmasını sağlayacak.

Yeni yüksek hızlı tesisin 2025’in üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Irak Orta Doğu Çelik Üretimi 

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