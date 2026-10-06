Danieli, Bulgaristan merkezli Stomana'ya yeni nervürlü kangal ekipmanı tedarik edecek

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, SIDENOR Group bünyesindeki Stomana Industry'den Bulgaristan'ın Pernik kentindeki tesisine hadde ekipmanı tedarik etmek üzere sipariş aldığını açıkladı. Projeyle tesisin nervürlü kangal ve vasıflı çubuk üretim olanakları genişletilecek.

Taşınacak K-Spool hattında 3,6 mt uzunluğunda kangal üretilecek

Proje kapsamında Sovel'in Yunanistan'daki tesisinden taşınacak Danieli K-Spool hattı yeni haddeleme ve soğutma ekipmanlarıyla entegre edilerek 8-20 mm çaplarında, ağırlığı 3,6 mt'a kadar ulaşan nervürlü kangal üretimi sağlanacak.

Danieli'nin tedarik kapsamı sekiz geçişli bir finiş bloğu, soğutma ekipmanları ve otomasyon sistemlerini içeriyor. Termomekanik haddelemenin şirketin Soft Quenching teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde metalürjik homojenliğin ve mekanik özelliklerin tutarlılığının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yeni testereyle vasıflı çubuk üretimi desteklenecek

Mevcut ünitenin yerini alacak yeni disk testere, 20-130 mm çaplarında ve 5-12,1 metre uzunluklarında özel kalite yuvarlak çubukların kesiminde kullanılacak. Geliştirilmiş kesim performansı, bakım erişimi ve entegre otomasyon sayesinde üretim kalitesinin ve operasyonel verimliliğin artırılması bekleniyor.