Dalian Emtia Borsası vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontraları için spekülatif işlem marjını artırıyor

Perşembe, 28 Ekim 2021 11:17:10 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım tarihi itibarıyla, vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kontratları için riskten korunma ve spekülatif işlem marjının sırasıyla %9’dan %15’e ve %15’ten %20’ye; günlük fiyat dalgalanması limitinin ise %9’dan %15’e yükseltileceği duyuruldu.

Ayrıca, JM2111, JM2112, JM2201, J2111 ve J2201 kontraları için spekülatif işlem marjı %30’a çıkarılacak.

Bugün itibarıyla, üye olmayanların veya vadeli işlem şirketlerinin müşterilerinin, ayda 50’den fazla vadeli koklaşabilir taş kömürü ile kok kontratı satın almasına ve satmasına izin verilmeyecek.