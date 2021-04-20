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CSP’nin slab ihracatı Mart ayında %15,9 arttı

Salı, 20 Nisan 2021 17:39:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Vale, Posco ve Dongkuk Steel’in ortak girişimi olan Brezilya merkezli slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem (CSP), Mart ayında slab ihracatını aylık bazda %15,9 artırdı.

Pecém liman tesisi tarafından yayımlanan verilere göre, CSP’nin Şubat ayındaki 226.162 mt’luk slab ihracatının, bu yılın Mart ayında %15,9 artışla 262.290 mt’a ulaştığı kaydedildi.

CSP, 2021 yılının başından bu yana, Pecém limanından toplamda 624.601 mt slab ihraç etti.

Geçtiğimiz Cuma günü, CSP, faaliyete başladığı 13 yıl öncesinden bugüne dek 12,5 milyon mt slab ihracatı yaptığını açıklamıştı. Şirket, Brezilya’nın toplam slab üretim kapasitesinin %28’ini sağladığını belirtiyor.

 

 

 


Etiketler: Güney Amerika  yarı ürünler  çelik üretimi  slab  |  benzer haberler »


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