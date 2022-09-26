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CSN’nin Usiminas’ta bulunan hisselerini satması kararlaştırıldı

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:24:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Rekabet Kurumu Cade genel kurulu, yerel yassı mamul üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) rakibi Usiminas’ta bulunan %17 hissesini satarak en fazla %5 seviyesine indirmesine yönelik karar aldı.

Böylelikle Cade’nin şirketlerin rakiplerinde bulunan hisse oranını %5 ile sınırlandıran kararında yapılan değişiklik geri alınmış oldu.

Alınan karar CSN’nin ilave hisse satın almasını yasaklaması ve şirket yönetimine müdahalede bulunmasını engellemesi açısından Usiminas açısından olumlu bir gelişme olarak görülse de hisse satışı için son tarih belirlenmedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, CSN 2011 yılında Usiminas’ın yönetimine müdahale etme amacıyla şirketten hisse satın almaya karar vermişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Companhia Siderurgica Nacional (CSN) Usiminas 

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