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CSN’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyesine çıkabilir

Perşembe, 23 Aralık 2021 10:26:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ativa Investimentos, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) performansının iyi seyretmeye devam etmesi halinde kredi notunun yatırım yapılabilir seviyesine çıkabileceğini belirtti.

Ativa, CSN’nin borç oranının sürdürülebilir ve görünümünün pozitif olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, şirketle ilgili tahminlerinin belirsiz olduğunu söyleyen Ativa, küresel demir cevheri fiyatlarının istikrar kazanabileceğini ve CSN’nin mali sonuçlarını olumlu etkileyebileceğini söyledi.

CSN’nin net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %5 artışla 1,32 milyar BRL (229,7 milyon $), net satış gelirleri ise yıllık %18 artışla 10,24 milyar BRL (1,78 milyar $) seviyelerinde yer almıştı.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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