CSN’nin demir cevheri faaliyetleri mahkeme kararından etkilenmedi

Salı, 20 Nisan 2021 11:52:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, çıkan mahkeme kararı sonucunda, şirketin Sepetiba Tecon ve CSN-Tecar liman tesislerindeki operasyonlarına devam edebileceği bildirildi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Itaguai belediyesinin kararı neticesinde, şirketin sahibi olduğu her iki limanın da operasyonları durdurulmuştu. Çelik üreticisinin, çeşitli çevre yasalarını ihlal ettiği için bu kararın alındığı iddia edilmişti. CSN, limanlardaki bu aksamanın demir cevheri faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.

CSN, Itaguai belediyesinin geçtiğimiz Cuma açıkladığı bu kararın, aynı gün içinde Rio de Janeiro eyalet çevre kurulu tarafından askıya alındığını dile getirdi. Ayrıca, demir cevheri faaliyetlerini yürüten CSN Mineração’nun da sahibi olan çelik üreticisi, 17 Nisan günü ihtiyati tedbir kararı aldırarak, Itaguai belediyesinin iddiaları mahkeme tarafından değerlendirilene dek her iki liman tesisinin de operasyonlarına devam etmesini istedi.

CSN’nin talebini kabul eden mahkeme, her iki liman tesisinin de operasyonlarını sürdürmesine izin verdi. CSN, Itaguai belediyesinin kendilerine yönelik yaptığı suçlamalardan haberdar olmadığını öne sürdü. Belediye, bu yılın Mart ayında yapılan yerinde denetimin ardından CSN’nin çeşitli çevre yasalarını ihlal ettiğini bildirmişti.