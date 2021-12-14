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CSN’nin çelik ve demir cevheri birimlerinin görünümü olumlu

Salı, 14 Aralık 2021 10:26:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bank of America analistleri tarafından yapılan açıklamada, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) hem çelik hem de demir cevheri birimlerinin görünümünün olumlu olduğu belirtildi.

Analistler Leonardo Neratika ve Guilherme Rosito, “CSN’nin, önümüzdeki yıllarda, ABD ve Avrupa’da kapasite artırım projelerine 3 milyar $ yatırım yapmayı planladığını açıklaması büyüyeceğini gösteriyor,” yorumunu yaptı.

Bununla birlikte, analistlerin, demir cevheri üretiminin, şirketin açıkladığı 39-41 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 44 milyon mt seviyesinde yer almasını bekledikleri belirtildi. CSN’in yüksek kaliteli demir cevherinin bankanın ve şirketin üretim beklentileri arasındaki farkı kapatacağı ifade ediliyor.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  |  benzer haberler »


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