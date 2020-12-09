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CSN yerel pazarın 2021’de iyileşmesini bekliyor

Çarşamba, 09 Aralık 2020 09:57:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), 2021’de yerel pazarın iyileşmesini bekliyor. CSN Ticari Yöneticisi Luis Fernando Martinez’e göre, şirketin önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlaması gereken yaklaşık 1 milyon mt çelik siparişi var.

Buna ek olarak, 2021 yılında Brezilya’nın görünür çelik tüketiminin yıllık %12 artması bekleniyor. Ekim ayında Brezilya çelik birliği IABr tarafından açıklanan en son tahminlere göre, 2020 yılında görünür çelik tüketiminin 19,9 milyon mt’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Martinez, 2021 yılında yassı mamul satışlarının %12 artacağını öngörüyor.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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