CSN Mart ayında çelik fiyatlarını artıracak

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:06:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), çelik fiyatlarını Mart ayında bir kez daha artıracak.

CSN Yönetici Müdürü Luis Martinez, şirketin Mart ayında çelik fiyatlarını 2020 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %25 artırarak, Brezilya’da tedarik zincirinde nihai mamul fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

Martinez, şirketin halihazırda bu yılın ikinci çeyreğinde %20 oranında bir fiyat artışı daha planladığını belirtti.

CSN CEO’su Benjamin Steinbruch, söz konusu fiyat artışını artan hammadde maliyetlerine bağladı. Steinbruch ayrıca, slab gibi ürünlere yönelik talebin yüksek ancak stok seviyelerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

Steinbruch, “Şu anda piyasadaki slab fiyatları 750$/mt seviyesinde ancak bizim teslim edecek malımız yok. Eğer slab almak istiyorsanız, muhtemelen yalnızca Mayıs teslimli alabilirsiniz,” şeklinde konuştu.