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CSN madencilik biriminin halka arzını 2021’e erteleyecek

Salı, 01 Aralık 2020 09:56:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor tarafından yapılan habere göre, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), madencilik biriminin halka arzını 2021’e erteleyecek.

Valor ilk başta, CSN’in halka arzı mevcut piyasa koşulları nedeniyle erteleyebileceğini belirtti. Ancak konuya hakim piyasa kaynakları, şirketin söz konusu halka arzı bu sene gerçekleştirecek kadar zamanı olmadığını söyledi.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, CSN ilk olarak, Brezilya Menkul Kıymetler Borsası CVM’ye halka arzı bu yılın Ekim ayında başlatması için talepte bulunmuştu.

CSN, madencilik birimi hisselerini Aralık ayında satabilmeyi bekliyordu.

Şirket, madencilik birimini halka arz ederek 1,5-1,9 milyar $ gelir elde etmeyi bekliyor.

Valor, CSN’in halka arzı ertelediğini açıklarken piyasaya maddi olgu sunmayı düşünmediğini belirtti.


Etiketler: Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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CSN madencilik biriminin halka arzını erteleyebilir