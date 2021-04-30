CSN ilk çeyrekte kâra geçti

Cuma, 30 Nisan 2021 18:00:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN), 2020 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı 1,31 milyar BRL (244,7 milyon $) net zarardan, bu yılın ilk çeyreğinde 5,69 milyar BRL (1,06 milyar $) net kâra geçtiği duyuruldu.

Şirket, demir cevheri birimi CSN Mineração’nun bu yılın başında halka arz edilmesiyle kâra geçildiğini belirtti.

Şirketin, net satış geliri söz konusu çeyrekte, yıllık %123 artışla 11,9 milyar BRL (2,22 milyar $) olurken, çelik satış hacmi yıllık %16 artışla 1,31 milyon mt ve demir cevheri satış hacmi yıllık %47 artışla 8,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte CSN’nin AVFÖK’ü yıllık %336 artışla 5,80 milyar BRL (1,08 milyar $) oldu. Düzenlenmiş AVFÖK marjı ise söz konusu çeyrekte, 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen %24,1’e kıyasla %47,7’ye çıktı.

1$ = 5,36 BRL (29 Nisan)